 

В Тольятти разгорелся экологический скандал вокруг территории завода “Фосфор”

08.12.2020, 8:56, Разное

Видео слива отходов на территории “Фосфора” появилось в Сети. На записи можно разглядеть автоцистерну, на которой изображена символика, похожая на логотип компании “Эковоз”. Ее исполнительным директором является депутат Самарской губернской думы от “Единой России”, координатор федерального проекта “Чистая страна” Денис Волков.

Кадры слива отходов показал в своей программе “Моногород Тольятти” журналист Александр Гремин. Предположительно, видео снято с квадрокоптера. На записи видно, что автоцистерна с похожей на “Эковоз” символикой приезжает к небольшому озеру, сливает жидкость и возвращается обратно.

Гремину удалось проникнуть на территорию “Фосфора”. “Вонючее химическое озеро действительно существует. Вокруг озера – следы грузовых автомобилей. Нет сомнений, что сюда регулярно сливают отходы”, – говорит журналист.

Он отправил пробы воды на экспертизу. “Там вся таблица Менделеева и огромное превышение допустимых концентраций отдельных химических соединений. В десятки раз превышены показатели по нефтепродуктам, хлоридам и щелочи”, – рассказал Гремин.

По его словам, во время паводка это озеро сообщается с подземными источниками, из которых пьют воду жители Центрального района.

К проверке химического озера на “Фосфоре” подключилась администрация Тольятти. На место выезжали и представители городской администрации. Они передали материалы в надзорное ведомство.

Слив токсичных отходов подпадает под статью 247 УК РФ “Нарушение правил обращения кологически опасных веществ и отходов”, напомнил Гремин. Но уголовное дело пока не возбуждено.

Сам Денис Волков все обвинения в свой адрес отрицает.



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