 

У закоренелого холостяка Александра Морозова объявилась внебрачная дочь

08.12.2020, 8:54, Разное

Воспитанница детдома назвала российского юмориста Александра Морозова своим отцом, несмотря на то, что тот, будучи холостяком, никогда женат не был. Предполагаемая внебрачная дочь пришла в студию передачи Андрея Малахова, чтобы путем экспертизы ДНК доказать родство с артистом «Кривого зеркала».
По словам 26-летней Анастасии Морозовой, выросла она в детском доме. На улице ее подобрали, когда ей было всего три месяца. Следующие три года она провела в доме малютки, позднее предполагаемую внебрачную дочь Александра Морозова удочерила семья. Приемная мать пояснила ей, что та не является родным ребенком, а фамилия у нее — Морозова. Тогда она и решила, что юморист ее настоящий отец.

Сам Александр Морозов, не имеющий детей, заявил, что будет рад, если Анастасия Морозова окажется его ребенком. Себя комик называет любвеобильным мужчиной. Он отметил, что объездил не только Россию, но и другие страны, поэтому его кровь действительно где-то может присутствовать. Однако результаты экспертизы ДНК Малахов так и не объявил, об этом попросила мать комика. Она объявила, что при любом исходе примет внебрачную дочь.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Антибактериальная терапия может снизить риск рака желудка на многие годы – исследование

04.10 / Мнение: Экологическая диверсия?

04.10 / Мнение: Пластиковый мусор

28.09 / “Гора” из “Игры престолов” стал отцом во второй раз

28.08 / Учёные рассказали, как снизить риск развития сахарного диабета

22.10 / Мнение: Для истории

22.11 / «Дон Жуан» уехал, но обещал вернуться

27.08 / Брэд Питт прилетел во Францию с «двойником» Анджелины Джоли

23.11 / При взрыве в Карабахе пострадал российский офицер

19.11 / Автор книги «Стабильный заработок без вложений» подрался с бизнес-тренером за место в переходе для попрошайничества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска