У закоренелого холостяка Александра Морозова объявилась внебрачная дочь

08.12.2020, 8:54, Разное

Воспитанница детдома назвала российского юмориста Александра Морозова своим отцом, несмотря на то, что тот, будучи холостяком, никогда женат не был. Предполагаемая внебрачная дочь пришла в студию передачи Андрея Малахова, чтобы путем экспертизы ДНК доказать родство с артистом «Кривого зеркала».

По словам 26-летней Анастасии Морозовой, выросла она в детском доме. На улице ее подобрали, когда ей было всего три месяца. Следующие три года она провела в доме малютки, позднее предполагаемую внебрачную дочь Александра Морозова удочерила семья. Приемная мать пояснила ей, что та не является родным ребенком, а фамилия у нее — Морозова. Тогда она и решила, что юморист ее настоящий отец.

Сам Александр Морозов, не имеющий детей, заявил, что будет рад, если Анастасия Морозова окажется его ребенком. Себя комик называет любвеобильным мужчиной. Он отметил, что объездил не только Россию, но и другие страны, поэтому его кровь действительно где-то может присутствовать. Однако результаты экспертизы ДНК Малахов так и не объявил, об этом попросила мать комика. Она объявила, что при любом исходе примет внебрачную дочь.