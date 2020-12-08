 

Максим Галкин с детьми напугал до ужаса Пугачеву чучелом из фильма «Крик»

08.12.2020, 8:54, Разное

Шутка юмориста Максима Галкина и его детей Гарри и Лизы до ужаса напугала певицу Аллу Пугачеву. Подписчики попросили комика не издеваться над 71-летней исполнительницей, переживая за ее здоровье.
На странице Instagram-аккаунта комика появилось видео, которое поклонники Галкина назвали домашним «хоррором». Лиза и Гарри использовали куклу, изображавшую персонажа из фильма ужасов «Крик». Они осторожно подкинули ее отцу, а затем отправились к отдыхавшей Алле Пугачевой, которая не ожидала никакого подвоха.

Увидев чучело в черном балахоне, а также испугавшись кричащих детей, Алла Пугачева с ногами забралась в кресло. Подписчиков данное видео привело в восторг, но они отметили, что в таком возрасте подобные шутки могут негативно отразиться на здоровье исполнительницы, доведя ее до инфаркта.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Дуэйн Джонсон оказался на третьем месте по популярности в Instagram

09.08 / Война и мир за книги

29.08 / Мнение: Кто обманул Путина?

22.11 / YouTube, Facebook и Twitter поплатятся за цензуру против РФ

15.07 / Мнение: Протестные волны

12.10 / Почему России может быть выгодна победа Байдена?

26.07 / Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

03.10 / Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах

10.09 / Скандалы: Спикер не находит себе места?

11.07 / Адъювантные вакцины доказали свою эффективность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска