Максим Галкин с детьми напугал до ужаса Пугачеву чучелом из фильма «Крик»

08.12.2020, 8:54, Разное

Шутка юмориста Максима Галкина и его детей Гарри и Лизы до ужаса напугала певицу Аллу Пугачеву. Подписчики попросили комика не издеваться над 71-летней исполнительницей, переживая за ее здоровье.

На странице Instagram-аккаунта комика появилось видео, которое поклонники Галкина назвали домашним «хоррором». Лиза и Гарри использовали куклу, изображавшую персонажа из фильма ужасов «Крик». Они осторожно подкинули ее отцу, а затем отправились к отдыхавшей Алле Пугачевой, которая не ожидала никакого подвоха.

Увидев чучело в черном балахоне, а также испугавшись кричащих детей, Алла Пугачева с ногами забралась в кресло. Подписчиков данное видео привело в восторг, но они отметили, что в таком возрасте подобные шутки могут негативно отразиться на здоровье исполнительницы, доведя ее до инфаркта.