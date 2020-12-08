Профессор Хаим Эшед: пришельцы уже на Земле, но пока не раскрывают себя

08.12.2020, 8:46, Разное

Бывший глава космической программы безопасности Израиля, профессор аэронавтики и космонавтики Хаим Эшед в недавнем интервью заявил, что инопланетяне давно находятся на нашей планете, и они попросили пока не раскрывать данную информацию.

Ученый полагает, что инопланетяне давно находятся на Земле, но об этом почти никто не знает, так как те, предположительно, попросили сохранить в тайне данную информацию. По их мнению, человечество еще не готово к контакту с инопланетной цивилизацией, а если это случится сейчас, то во всем мире просто начнется массовая истерия.

Эшед заявил, что президент США Дональд Трамп оказался на грани того, чтобы раскрыть данную информацию, однако «инопланетяне в Галактической Федерации» потребовали не торопиться со столь серьезными шагами. Представители инопланетных цивилизаций намерены сделать человечество понимающим и более разумным, прежде чем пришельцы раскроют себя.

Профессор уверен, что некоторые правительства уже наладили контакт с пришельцами и обмениваются полезной информацией. Инопланетяне надеялись, что люди будут развиваться и постигнут все тайны Вселенной, а также смогут путешествовать на другие планеты. По мнению ученого, Соединенные Штаты уже подписали с пришельцами соглашение, позволяющее им проводить на Земле различные эксперименты. Из соглашения следует, что люди также будут в них участвовать. На Марсе возведена подземная база, где пришельцы и американские астронавты ведут совместную работу.

Ученый заявил, что несколько лет назад он вряд ли решился бы на подобные высказывания, так как его приняли бы за сумасшедшего, хотя и сейчас это мало что меняет. Люди, по мнению Эшеда, за последнее время изменились и теперь готовы воспринимать подобную информацию. При этом он добавил, что ему уже нечего терять.

Большинство зарубежных СМИ с осторожностью отнеслись к интервью профессора, при этом многие из них сообщают, что рассказы о контактах правительства США с инопланетянами известны давно.