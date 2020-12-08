 

Профессор Хаим Эшед: пришельцы уже на Земле, но пока не раскрывают себя

08.12.2020, 8:46, Разное

Бывший глава космической программы безопасности Израиля, профессор аэронавтики и космонавтики Хаим Эшед в недавнем интервью заявил, что инопланетяне давно находятся на нашей планете, и они попросили пока не раскрывать данную информацию.

Ученый полагает, что инопланетяне давно находятся на Земле, но об этом почти никто не знает, так как те, предположительно, попросили сохранить в тайне данную информацию. По их мнению, человечество еще не готово к контакту с инопланетной цивилизацией, а если это случится сейчас, то во всем мире просто начнется массовая истерия.

Эшед заявил, что президент США Дональд Трамп оказался на грани того, чтобы раскрыть данную информацию, однако «инопланетяне в Галактической Федерации» потребовали не торопиться со столь серьезными шагами. Представители инопланетных цивилизаций намерены сделать человечество понимающим и более разумным, прежде чем пришельцы раскроют себя.

Профессор уверен, что некоторые правительства уже наладили контакт с пришельцами и обмениваются полезной информацией. Инопланетяне надеялись, что люди будут развиваться и постигнут все тайны Вселенной, а также смогут путешествовать на другие планеты. По мнению ученого, Соединенные Штаты уже подписали с пришельцами соглашение, позволяющее им проводить на Земле различные эксперименты. Из соглашения следует, что люди также будут в них участвовать. На Марсе возведена подземная база, где пришельцы и американские астронавты ведут совместную работу.

Ученый заявил, что несколько лет назад он вряд ли решился бы на подобные высказывания, так как его приняли бы за сумасшедшего, хотя и сейчас это мало что меняет. Люди, по мнению Эшеда, за последнее время изменились и теперь готовы воспринимать подобную информацию. При этом он добавил, что ему уже нечего терять.

Большинство зарубежных СМИ с осторожностью отнеслись к интервью профессора, при этом многие из них сообщают, что рассказы о контактах правительства США с инопланетянами известны давно.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Крымские депутаты и общественники выступили против переброски воды для нужд Севастополя

25.10 / Эксперт о проблемах Галкина из-за Навального: Откровенно вляпался

01.12 / Мнение: Итальянские разносчики инфекции, медицина в Австрии и падение ОПЖ в Швеции

17.09 / «Привыкай к этому миру»: Моргенштерн резко ответил на критику Бородиной

02.08 / Корпорация Valve начала бороться с покупками игр через VPN

21.07 / Пожар на УДК «Бон Омм Ричард»

12.07 / Реальные страшные истории от пользователей Reddit

14.10 / Скандалы: Михаил Леонтьев снова ответит за дебила

22.11 / Мнение: Задержания в Минске. 22.11.2020

25.10 / Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска