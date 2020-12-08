Йети – это гибрид человека и неизвестного существа?

08.12.2020, 8:44, Разное

Ученые из США заявили, что им удалось раскрыть загадку происхождения Йети. По их мнению, данное существо может быть гибридом человека и неизвестного науке существа. Какое именно существо, антропологи пока не решаются назвать.

Команда исследователей из техасской лаборатории по диагностике ДНК получили довольно интересные результаты. Они исследовали обнаруженные на территории Канады и США образцы, которые могли бы относится к загадочному криптиду, включая слюну, кровь, кожу и волосы Йети и выяснили, что это существо может быть гибридом человека и некого существа, неизвестного науке. В большей степени существо можно отнести к приматам. Исследователи считают, что скрещивание видов произошло около 15 тысяч лет назад.

Ученые из России, исследовали образцы шерсти предположительно Йети, найденные в Азасской пещере в Кузбассе и пришли к похожим выводам. То есть найденная шерсть может принадлежать примату, а не человеку. По мнению ученых, макромолекула существа отличается от ДНК человека не более чем на 1 процент, что вполне может говорить о реальности Снежного человека.

Согласно выводам ученых из Университета Буффало, останки предполагаемого Снежного человека, обнаруженные в Непале и Тибете, говорят о том, что они принадлежат медведю, но никак не человеку.

Ученые во всем мире не прекращают попытки выяснить, что из себя представляет Снежный человек и почему до сих пор его не удается встретить, несмотря на частые свидетельства очевидцев.

Независимые исследователи полагают, что загадочное существо скрывается, перемещаясь между параллельными мирами, а другие считают, что йети могут оказывать телепатическое воздействие на человека, становясь для него невидимым. В любом случае это еще предстоит выяснить светилам науки.