Оккупанты четыре раза нарушали режим тишины на Донбассе 7 декабря – штаб ООС

08.12.2020, 8:42, Новости дня

7 декабря в зоне операции Объединенных сил российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook 8 декабря.

“Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку от Водяного, применив автоматические станковые гранатометы. Факт нарушения режима зафиксирован в вечернее время также в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета”, – говорится в сообщении.

Среди украинских военных пострадавших нет.

С начала суток 8 декабря боевики режим тишины не нарушали, отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/424275108750749/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.