В мире коронавирус подтвержден у 67,5 млн человек

08.12.2020, 8:42, Новости дня

В мире по состоянию на утро 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 67 млн 565 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Умерло 1 млн 544 тыс. человек, выздоровело – 43 млн 476 тыс. пациентов.

Странами с наибольшим числом заразившихся являются:

США (14,9 млн заболевших, 283,7 тыс. умерших, 5,7 млн выздоровевших);

Индия (9,7 млн заболевших, 140,6 тыс. умерших, 9,1 млн выздоровевших);

Бразилия (6,6 млн заболевших; 177,3 тыс. умерших, 5,9 млн выздоровевших);

Россия (2 млн 467 тыс. заболевших, 43,1 тыс. умерших, 1,9 млн выздоровевших);

Франция (2,3 млн заболевших, 55,6 тыс. умерших, 175,9 тыс. выздоровевших).

Украина в списке занимает 17-е место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.