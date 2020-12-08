 

Из-за неизвестной болезни в Индии госпитализированы боле 500 человек

08.12.2020, 8:34, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБолее 500 человек госпитализированы за последние три дня в городе Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, где зафиксирована вызвавшая панику вспышка неизвестного заболевания, на утро этого дня в стационарах остаются около 140 человек, сообщил глава правительственной больницы Элуру доктор Мохан.

«К вечеру понедельника в больницу всего было доставлено 476 человек, из которых 332 были выписаны. В то время как 125 пациентов проходят лечение в нашем стационаре, еще 18 попали в больницы в Виджаяваде и Гунтуре», – передает ТАСС слова Мохана.

По информации ряда СМИ, всего с выходных на плохое самочувствие в Элуру и окрестностях жаловались более 800 человек, но медицинская помощь понадобилась не всем. За время вспышки заболевания умер один человек.

Накануне стало известно, что в Индии зафиксирована вспышка неизвестной болезни, в результате более 350 человек были экстренно госпитализированы, один скончался. У обратившихся за помощью к врачам оказались одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь. Пытаясь определить источник заболевания, власти провели проверку более 57 тыс. домов. Были проверены источники питьевой воды, в том числе на наличие тяжелых металлов, но какой-либо аномалии обнаружено не было.

Власти Индии исключили связь неизвестной болезни с коронавирусом.



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