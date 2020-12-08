Ученые установили, что из-за расизма афро-американцы стареют быстрее

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08.12.2020, 7:44, Новости дня

Столкновение с расовой дискриминацией приводит к более быстрому старению организма на клеточном уровне, пишет Guardian. К такому выводу пришли учёные, наблюдавшие за 800 афро-американскими семьями в течение последних 25 лет. У детей, столкнувшихся с расизмом, к 20 годам наблюдается высокий уровень депрессии, что и приводит к эффекту акселерации, объясняет британское издание.


Reuters

Учёные 25 лет наблюдали за жизнью 800 афро-американских семей и выяснили, что расовая дискриминация, с которой темнокожие дети сталкиваются в юном возрасте, приводит к высокому уровню депрессии в 20 лет, пишет Guardian. А это в свою очередь приводит к более быстрому старению организма на клеточном уровне.

Цель исследования здоровья семьи и общества, запущенного в 1996 году университетом штата Айова и университетом Джорджии, заключалась в том, чтобы отследить влияние стресса, особенностей района и других факторов на родителей и детей в течение всей жизни. Участники проекта проживали в сельской местности, пригородах и городах.

Каждые два-три года учёные собирали различные данные, включая письменные сообщения об опыте столкновения с расовой дискриминацией и депрессивных симптомах. В 2015 году команда исследователей начала брать образцы крови, чтобы оценить риск развития диабета или сердечных заболеваний. Также они сравнивали возраст человека на клеточном уровне и его хронологический возраст.

Как выяснилось, на клеточном уровне некоторые молодые люди были старше своего хронологического возраста, отмечает Guardian. Учёные пришли к выводу, что к эффекту акселерации привела в том числе и расовая дискриминация. Сейчас из-за пандемии взятие следующих образцов крови перенесли на весну 2021 года. К тому моменту участникам будет от 25-30 лет и, возможно, их уже будут тревожить хронические заболевания. Исследуя эти семьи, учёные хотят найти способы нивелировать негативные эффекты от расизма, чтобы темнокожие люди могли благополучно развиваться.



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