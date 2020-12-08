 

Трамп планирует «затмить» инаугурацию Байдена массовым митингом оппозиции

08.12.2020, 7:44, Новости дня

20 января уходящий президент США Дональд Трамп собирается провести масштабное мероприятие, чтобы «затмить» инаугурацию своего преемника Джо Байдена, пишет Independent со ссылкой на анонимный источник в окружении главы Белого дома. Он собирается полететь в штат Флорида на борте номер один и выступить там в ангаре аэропорта, объявив о своём намерении баллотироваться повторно в 2024 году.


Reuters

Уходящий президент США Дональд Трамп собирается провести 20 января массовый митинг оппозиции, чтобы «затмить» инаугурацию своего преемника Джо Байдена, пишет Independent со ссылкой на анонимный источник в окружении главы Белого дома. По имеющейся информации, он собирается полететь в штат Флорида на борте номер один и там выступить в ангаре аэропорта, объявив о своём намерении баллотироваться повторно в 2024 году.

При этом Трамп собирается пропустить церемонию приведения Байден к присяге и даже не собирается приглашать его и его супругу в Белый дом, как этого требует традиция. Попытка уходящего президента привлечь к себе внимание вряд ли кого-то удивит, ведь он уже давно говорил о желании избраться в 2024 году.

Впрочем, пока что никаких официальных объявлений не было, но недавно, выступая перед национальным комитетом республиканской партии, он признал, что хотел бы принять участие в президентской гонке. «Эти четыре года были потрясающими, — заявил Трамп. — Мы пытаемся продлить их ещё на четыре. Если не выйдет, я увижусь с вами через четыре года».



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