 

Осудили руководителя компании, который заражал смартфоны вирусом

08.12.2020, 7:42, Новости дня

Миллионы смартфонов Gionee вышли с вирусом, который невозможно удалить. Когда данный факт был установлен, китайские власти начали расследование и обвинили в намеренном заражении трояном руководителя компании-производителя.

Партии испорченных гаджетов поступали в продажу в период с конца 2018 года и до осени 2019-го.

Троян не удаляется даже после того, как пользователи производят сброс до заводских настроек. Даже после того, как чисткой программного обеспечения занимались специалисты, вирус спустя некоторое время снова появлялся на смартфоне. Руководителя компании осудили на три года лишения свободы. Также он заплатит 200 тысяч юаней штрафа, что соответствует двум миллионам рублей.  



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