Сформирован список российского ПО для предустановки на гаджеты

08.12.2020, 7:40, Новости дня

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.

В ведомстве сообщили, что в перечень вошли около 30 приложений, список составлен на основе рейтинга популярности программ, подтвержденного независимыми аудиторами. Впоследствии перечень должно утвердить правительство, передает РИА «Новости».

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «электронная почта» и «новостной агрегатор» – Mail.Ru Group, среди антивирусных систем – Kaspersky, офисного ПО – «Мой офис», соцсетей – «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала «Госуслуги» и платежной системы «Мир».

Подчеркивается, что пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

«Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», – отметили в Минцифры.

С 1 января в РФ должен вступить в силу закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Согласно документу производители электроники обязаны либо заранее установить приложения российского производства, либо дать пользователю возможность ознакомиться со списком доступных программ при первом же запуске устройства. Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. руб., а юридических – до 200 тыс. руб.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу отложить вступление в силу закона, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. В конце ноября депутаты Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков обязательной предустановки ПО на 1 апреля следующего года.