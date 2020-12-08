Экс-посол США заявил об огромной устойчивости РФ к санкциям

08.12.2020, 7:20, Новости дня

В целом санкции в случае с Россией не работают, это огромная страна, громадная стрессоустойчивость, множество ресурсов, сообщил бывший посол США в РФ Томас Пикеринг.

На вопрос о том, грядут ли изменения в американской санкционной политике в отношении Москвы при новом президенте США, которым, предположительно, может стать Джозеф Байден, отставной дипломат ответил: «Я бы начал с того, что сказал: не знаю. Честное слово». «Однако, возможно, что администрация [Джозефа] Байдена постарается делать больше, чем нынешняя, в плане сплочения союзников ради конверсии санкционного режима в получение каких-то решений тех проблем, которые и привели к возникновению этого (то есть рестрикций)», – передает ТАСС слова Пикеринга.

«Будет ли ей (администрации Байдена) сопутствовать [в данном деле] успех – это другой вопрос. Вы меня об этом не спрашивали. Однако я считаю, что этого было бы очень сложно [добиться]», – сказал далее авторитетный эксперт, возглавлявший американское посольство в Москве в 1993-96 годах. Он выступил на организованном вашингтонским Институтом перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана интернет-семинаре, который был посвящен оценке эффективности режима американских санкций в отношении России.

При этом Пикеринг, занимавший в 1997-2000 годах должность заместителя госсекретаря США по политическим делам, предупредил, что в общем санкции в отношении РФ не работают. «Позвольте мне начать с быстрого вывода – в целом санкции в случае с Россией не работают. Это огромная страна. Громадная стрессоустойчивость. Множество ресурсов», – подчеркнул специалист.

По его оценке, Россию и сейчас отличает от ведущих промышленно развитых держав мира «слабая экономика». Однако даже этот фактор не приводит к успеху санкционной политики против Москвы, отметил Пикеринг.

В свою очередь исполнительный вице-президент и главный операционный директор Американо-российского делового совета (АРДС) Рэнди Левинас, тоже принимавшая участие в семинаре, предположила, что во многом дальнейшее развитие событий применительно к американским ограничительным мерам в отношении РФ будет определяться шагами Москвы. «Много будет зависеть от РФ и ее действий, от того, как она действует на мировой арене. Однако первоначально, считаю, есть возможность того, что мы увидим сдвиг от Конгресса [США] назад к исполнительной ветви власти применительно к тому, где именно выполняется и разрабатывается санкционная политика. Но я бы не ставила на это все свои деньги», – сказала вице-президент АРДС.

Она также указала, что ни одна из американских компаний не ушла из РФ ввиду санкций. «В действительности, нет. Ни одна из наших компаний не ушла с [российского] рынка из-за санкций», – отметила Левинас.

Представитель руководства АРДС указала, что у американских фирм в этом смысле «единый фронт». «Есть понимание воздействия и неприятностей, которые вызвали эти санкции. <…> Американские компании последовательно действовали по всему спектру, [работали] активно все сектора, чтобы излагать [свое мнение] по санкциям членам Конгресса и [их] помощникам, а также всем ведомствам [вашингтонской] администрации. У нас в этом плане очень активные члены», – сообщила Левинас.

«Я бы сказала, что они были активны, не отпрянули от [российского] рынка», – уточнила представитель АРДС, имея в виду американских предпринимателей.

«Они (компании США) в действительности не отвернулись от РФ по причинам, о которых я говорила ранее: это ключевой рынок в плане глобальной конкурентоспособности, это интересный рынок в долгосрочном плане. И они планируют продолжать [присутствовать на нем]», – добавила Левинас.

24 ноября Госдеп США объявил об ограничениях в отношении российских компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group по закону о нераспространении. Аргументация не приводилась.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о подготовке США новых санкций в отношении России, предположил, что холодная война между Москвой и Вашингтоном грозит стать «ледяной».