Врач дал рекомендации по покупке лекарств на случай COVID-19

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08.12.2020, 7:20, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗавкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал препараты, которыми стоит запастись на случай возможного выявления вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

«Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос», – сказал Зырянов «Аргументам и фактам».

Медик предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими необходимо назначение врача. Также не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, подчеркивает Зырянов. Такие лекарства «обладают массой нежелательных реакций», и поэтому их применение возможно только под контролем врачей.

Кроме того, Зырянов призвал россиян не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.

Ранее исследование ВОЗ выяснило, что влияние противовирусных лекарств на тяжесть заболевания коронавирусом преувеличено, эти препараты не сокращают смертность и почти не влияют на тяжесть болезни, следует из результатов исследования.



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