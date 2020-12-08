В молодости Азиза встречалась с женатым Александром Абдуловым

08.12.2020, 7:08, Разное

Российская певица Азиза призналась, что у нее когда-то был роман с актером Александром Абдуловым. В то время артист был еще женат, но собирался сделать ей предложение, однако до этого момента дело не дошло, поскольку исполнительница сама бросила его.

Выступая на телеканале НТВ Азиза вспоминала, что Александра Абдулова в первую очередь привлекла ее восточная внешность. Он даже называл ее «Азизенок-хлопчонок». Познакомились они в ресторане Центрального дома работников искусств. Позднее их встречи начали регулярно происходить в гостинице, ведь домой женатый актер певицу привести не мог.

Сама Азиза тогда еще не знала, как завершится этот роман, но ей нравилось находиться рядом с приятным и достойным Александром Абдуловым. Ей были известны слухи о том, что у актера в семье имеются проблемы. А однажды Абдулов даже пригласил ее к себе домой. Но именно тогда певица и посчитала себя третьей лишней, а потом и вовсе предложила ему расстаться.