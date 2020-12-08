Бородина с детьми переночевала в отеле из-за возгорания в особняке

08.12.2020, 7:08, Разное

Российская телеведущая Ксения Бородина провела ночь в отеле вместе с детьми из-за возгорания в особняке. Система отопления дала сбой, несмотря на то, что является лучшей в своем роде, отметила Бородина на своей странице в Instagram-аккаунте.

Изначально телеведущая не стала говорить своим подписчикам, по какой причине она оказалась в отеле, предложив им угадать правильный вариант ответа за 10 000 рублей. Поклонники Ксении Бородиной продолжительное время гадали, но в итоге она призналась, что виной всему стало возгорание котла, из-за которого чуть не пострадал весь особняк.

При этом супруг Ксении Бородиной отказался ехать с ней в отель. Он остался дома, чтобы решить возникшую проблему. Телеведущая очень гордится поступком Курбана Омарова, ведь с выходом из строя системы отопления в дом перестало поступать тепло. Сама Бородина вместе с детьми сейчас активно готовится к Новому году.