Компания LG предлагает двери из прозрачных OLED-дисплеев

08.12.2020, 6:50, Новости дня

Специалисты компании LG разработали автоматические раздвижные двери, в которые вместо стекол вставлены прозрачные OLED-экраны. Новое устройство помогали создавать и представители шведской компании Assa.

По словам экспертов, после изобретения прозрачных OLED-дисплеев появились новые методы использования демонстрирующих видео устройств. Та же LG ранее устанавливала экраны вместо окон в вагонах метро и в других местах.

Мониторы используют для демонстрации рекламных роликов, различных объявлений или для создания эффектов дополненной реальности. Когда они выключены, то выглядят почти так же, как обычное прозрачное стекло. Компании Panasonic и Xiaomi также уже использовали экраны нового типа.