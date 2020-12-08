На iPhone планируют установить перископные камеры

08.12.2020, 6:50, Новости дня

Компания Apple планирует устанавливать на новые модели своих смартфонов iPhone перископные камеры, которые для «яблочной» компании будут поставлять Samsung и LG. Однако первое мобильное устройство с новой видеокамерой выйдет только в 2022 году, сообщает производитель.

По словам экспертов, речь идет об очень сложным, по современным меркам, устройстве для съемки фото- и видеокадров. Поэтому их начнут устанавливать только на дорогие версии гаджетов.

Кроме прочего, перископные камеры позволят намного улучшить качество зума в видеокамерах для смартфонов. Если сегодня можно рассчитывать на двукратное увеличение, то в дальнейшем оно может стать и десятикратным, говорят специалисты.