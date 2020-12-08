В ЛНА заявили о задержании у берегов Ливии турецкого судна

08.12.2020, 6:26, Новости дня

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали у берегов страны турецкое судно под флагом Ямайки, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя ЛНА генерал-майора Ахмеда аль-Мисмари.

Как утверждается в сообщении, аль-Мисмари заявил, что турецкое торговое судно «Мабрука» (Mabrouka) направлялось в порт города Мисрата на западе Ливии, но было задержано возле Дерны. Экипаж судна состоит из 17 человек, девять из них – граждане Турции, передает ТАСС.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.