 

ВВП Японии в третьем квартале вырос на 22,9% в годовом выражении

08.12.2020, 6:26, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВаловой внутренний продукт (ВВП) Японии с июля по сентябрь вырос на 22,9% в годовом выражении, однако это не смогло компенсировать глубокое падение экономики во втором квартале под влиянием различных ограничений и сокращения спроса в связи с пандемией, свидетельствуют данные японских властей.

Согласно официальным данным японского правительства, в третьем квартале 2020 года ВВП Японии составил 527,14 трлн иен (около 5 трлн долларов) против 545,7 трлн иен (почти 5,2 трлн долларов) в первом квартале 2020 года, В то же время с апреля по июнь ВВП Японии рухнул на 29,2%. Это стало самым крупным падением с 1955 года, когда стала вестись такая статистика, передает ТАСС.

Правительство Японии полагает, что в четвертом квартале экономический рост продолжится под влиянием увеличения внутреннего потребления, которое формирует более половины национального ВВП. В то же время, по уточненным данным, в 2019 финансовом году (с апреля 2019 по март 2020 года) валовой национальный продукт страны сократился на 0,3%. Уменьшение ВВП, зафиксированное впервые за пять лет, произошло под влиянием повышения потребительского налога с операций купли-продажи, что привело к сокращению внутреннего спроса в стране.

Напомним, в мае промпроизводство в Японии упало до минимума с января 2013 года. В начале июня Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не исключила падения мировой экономики в 2020 году до 7,6%.



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