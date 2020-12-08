Российские боевые самолеты вошли в десятку самых популярных в мире

08.12.2020, 6:26, Новости дня

Эксперты британского журнала Flight International включили четыре российских боевых самолета в топ-10 рейтинга наиболее популярных в мире образцов военной авиатехники, опубликованного в справочнике World Air Forces 2021.

Второе место в списке заняли многоцелевые истребители семейства Су-27/30 – как отмечает журнал, в строю военно-воздушных сил (ВВС) всех стран мира состоит 1057 этих машин (7% от общемирового парка боевых самолетов). По показателю распространенности «Сухие» уступают только американским истребителям семейства F-16 (2267 машин, 15% от общемирового парка боевых самолетов), передает ТАСС.

На пятой строчке рейтинга расположились многоцелевые истребители семейства МиГ-29. Как отмечает журнал, на вооружении в мире состоит 817 таких самолетов (6% от общемирового парка). По уровню распространения МиГ-29 существенно опередил европейский боевой самолет Eurofighter Typhoon (шестое место в рейтинге, 514 машин, 3% от общемирового парка боевых самолетов).

Седьмую позицию занял штурмовик Су-25 – по данным журнала, в мире эксплуатируется 470 этих боевых самолетов. В общей сложности Су-25 составляет 3% от общемирового парка боевых самолетов.

Десятое место в списке наиболее распространенных в мире боевых самолетов занял фронтовой бомбардировщик Су-24. Как сказал журнал, в мире применяется 389 машин этого семейства (3% от общемирового парка боевых самолетов).

В конце ноября американское издание The National Interest назвало российские истребители Су-35 «убийцами», которые сочетают в себе маневренность с невероятно мощным и универсальным вооружением.

Напомним также, в июле Минобороны заказало универсальный двигатель для российских истребителей Су-27, Су-30 и Су-35.