 

Китай выпустит оборудование для производства чипов

08.12.2020, 5:56, Новости дня

После объявления американских санкций против одного из самых крупных в Китае производителей электроники, компании из Поднебесной, похоже, решили, что лучше рассчитывать на собственные силы. Shanghai Micro Electronic Equipment заявила о планах наладить выпуск оборудования для производства чипов.

Американские технологии при этом использовать не будут, сообщили представители компании. Речь идет исключительно о китайских и японских разработках.

По плану, первая партия оборудования должна поступить на рынок уже в следующем году. Однако SMEE пока гарантирует печать устройств по технологии 28 нм. Напомним, что до сих пор в Китае можно было приобрести оборудование для производства по технологии не менее 90 нм.



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