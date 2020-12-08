Мнение: Новый Ельцин народился!
08.12.2020, 5:52, Разное
На фото – свеженазначенный и.о. губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков (пишут, что с семейством). В белгородском, что характерно, универмаге (фотку нашел на Незыгаре). Каково? Тут все по анекдоту советских времен: “Поэт Михаил Светлов ночью, естественно, пьяный, идет по улице Горького (ныне Тверская). К нему подваливает такой же бухой иностранец:
– Скажите, товарисч! Где здесь ближайший ночной клуб?
Светлов на секунду задумывается и отвечает:
– В Хельсинки!”
Так и здесь: гляжу я на эту фотку Гладкова и думаю – с кем же я видел ближайший аналог сего действа? И вспоминаю – Меркель!
Фрау Меркель в универмаге
(здесь она, конечно, уже похуже выглядит, чем здесь – годы не щадят)
Комсомолка Ангела на пляже; на фото также будущий министр обороны и будущий министр внутренних дел Германии
Но это я отвлекся. Все-таки надо сказать, что даже на фото в универмаге железная Меркелиха “сделала” и.о. губернатора: она там не только с тележкой, но и со спиртным! И, главное, как белый человек – без маски. Если бы Гладков шел еще и без маски – я бы точно сказал, что перед нами – новый Ельцин (Гладков, кстати, так же кряжист и могуч).
Но теперь – погожу. Посмотрим. Однако Белгородская область становится интересной!
Источник: Размышления вольного социолога
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