 

Мнение: Новый Ельцин народился!

08.12.2020, 5:52, Разное

На фото – свеженазначенный и.о. губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков (пишут, что с семейством). В белгородском, что характерно, универмаге (фотку нашел на Незыгаре). Каково? Тут все по анекдоту советских времен: “Поэт Михаил Светлов ночью, естественно, пьяный, идет по улице Горького (ныне Тверская). К нему подваливает такой же бухой иностранец:
– Скажите, товарисч! Где здесь ближайший ночной клуб?
Светлов на секунду задумывается и отвечает:
– В Хельсинки!”

Так и здесь: гляжу я на эту фотку Гладкова и думаю – с кем же я видел ближайший аналог сего действа? И вспоминаю – Меркель!


Фрау Меркель в универмаге

(здесь она, конечно, уже похуже выглядит, чем здесь – годы не щадят)


Комсомолка Ангела на пляже; на фото также будущий министр обороны и будущий министр внутренних дел Германии

Но это я отвлекся. Все-таки надо сказать, что даже на фото в универмаге железная Меркелиха “сделала” и.о. губернатора: она там не только с тележкой, но и со спиртным! И, главное, как белый человек – без маски. Если бы Гладков шел еще и без маски – я бы точно сказал, что перед нами – новый Ельцин (Гладков, кстати, так же кряжист и могуч).

Но теперь – погожу. Посмотрим. Однако Белгородская область становится интересной!

Источник: Размышления вольного социолога



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