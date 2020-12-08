 

Беглов призвал не превращать праздники в «марафон передачи коронавируса»

08.12.2020, 5:32, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России-Петербург».

«В этом году и для нас, и для всех красивейших городов мира праздники будут непростыми. В Петербурге больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, врачи – на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом», – передает его слова РИА «Новости».

«До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», – сообщил Беглов. Он подчеркнул, что для предотвращения такого сценария необходимо исключить «массовые скопления людей в помещениях».

Кроме того, по словам губернатора, в Петербурге могут быть продлены зимние каникулы для школьников 5-11 классов. «Петербург пока не принял решения о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения, такой шаг в нашем городе тоже не исключен. Обсуждаем и вариант – продления зимних каникул для учащихся 5-11-х классов», – сказал Беглов.

Губернатор отметил, что сейчас «важно, чтобы новогодние торжества и длинные выходные с 1 по 10 января – помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию», поэтому в городе вводятся дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе для школьников.

С 14 декабря по 15 января в городе будет приостановлена работа организаций дополнительного образования – всех общеразвивающих кружков и секций, независимо от формы собственности. Дети до 16 лет не смогут посещать спектакли и концерты.

Между тем, уже в январе город рассчитывает получить до 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. «Ожидаем поступления новых партий вакцины. До Нового года поступят несколько тысяч доз. В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии от 50 тыс. доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины», – сказал Беглов.

Он сообщил о готовности начать активную вакцинацию жителей из групп повышенного риска, прежде всего, медицинских и социальных работников и учителей. На первом этапе к двум уже работающим пунктам вакцинации в ближайшее время добавится еще семь. Перед районами поставлена задача на втором этапе создать в общей сложности 50 пунктов вакцинации.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны.

В Северной столице сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.



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