Власти Индии рассказали подробности вспышки неизвестной болезни

08.12.2020, 5:32, Новости дня

Неизвестная болезнь, выявленная в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, не передается от человека к человеку, сообщил представитель местных властей Мутяла Раджу Реву.

Пациентам был проведен анализ крови, спинномозговой жидкости и компьютерная томография мозга, однако установить причину болезни пока не удалось. При этом Times of India отмечает, что заболевание могло быть вызвано токсичными хлорорганическими соединениями и средствами защиты от комаров, передает РИА «Новости».

«До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. Люди из районов, где муниципальное водоснабжение Элуру недоступно, также заболели. Даже те, кто ежедневно пьет только минеральную воду, тоже заболели», – говорится в отчете представителя местных властей.

Власти проверили более 57 тыс. домов, пытаясь определить источник заболевания. Были проверены источники питьевой воды, в том числе на наличие тяжелых металлов, но какой-либо аномалии обнаружено не было.

Симптомы неизвестного заболевания были выявлены у 340 человек, в том числе у детей. В больницах остаются 157 человек, выписаны 168 человек, один человек умер. У обратившихся за помощью к врачам одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь.