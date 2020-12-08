 

Власти Индии рассказали подробности вспышки неизвестной болезни

08.12.2020, 5:32, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНеизвестная болезнь, выявленная в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, не передается от человека к человеку, сообщил представитель местных властей Мутяла Раджу Реву.

Пациентам был проведен анализ крови, спинномозговой жидкости и компьютерная томография мозга, однако установить причину болезни пока не удалось. При этом Times of India отмечает, что заболевание могло быть вызвано токсичными хлорорганическими соединениями и средствами защиты от комаров, передает РИА «Новости».

«До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. Люди из районов, где муниципальное водоснабжение Элуру недоступно, также заболели. Даже те, кто ежедневно пьет только минеральную воду, тоже заболели», – говорится в отчете представителя местных властей.

Власти проверили более 57 тыс. домов, пытаясь определить источник заболевания. Были проверены источники питьевой воды, в том числе на наличие тяжелых металлов, но какой-либо аномалии обнаружено не было.

Симптомы неизвестного заболевания были выявлены у 340 человек, в том числе у детей. В больницах остаются 157 человек, выписаны 168 человек, один человек умер. У обратившихся за помощью к врачам одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Россия получила первую иностранную заявку на новейший плавающий танк

01.12 / Жители Украины поддержали Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР

24.11 / На должность руководителя “Укрспирта” решили объявить конкурс – Минэкономики

01.12 / Ким Чен Ын и его семья привились от COVID-19 экспериментальной китайской вакциной

25.06 / Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод американских войск

15.10 / Лукашенко: Учения на западе Белоруссии образумили внешние силы

25.08 / Центр лучевой терапии в Екатеринбурге принял первых пациентов

28.07 / Ученые из “Днепровской политехники” изобрели установку, безопасно утилизирующую медицинский мусор

30.08 / Оппозиция объявила о «падении режима» Джукановича в Черногории

30.11 / Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 63 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска