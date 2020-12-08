Ан-24 совершил посадку в Якутске с неисправным двигателем

08.12.2020, 5:32, Новости дня

Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс Якутск – Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в одном из двигателей, сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.

В пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщили, что при выполнении регулярного рейса по маршруту Якутск – Олекминск через несколько минут после взлета экипаж заметил, что приборы зафиксировали отклонение от нормы в работе правого двигателя, передает ТАСС. «Командиром воздушного судна было принято решение осуществить возврат в аэропорт вылета», – добавили в авиакомпании.

«Это был сегодняшний рейс Якутск – Олекминск. Вылет был в 06.45 (00.45 мск), неисправность была в одном из двигателей, и было принято решение вернуться в аэропорт. <…> Вернулись в Якутск, посадка прошла штатно в 08.10 (02.20 мск). На борту находился 31 пассажир, в том числе один ребенок», – сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.

В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего назначена проверка территориального управления Росавиации.

Напомним, 3 октября самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя.

Напомним также, 26 ноября министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал первый полет самолета Ил-114-300, который планово заменит выходящий из эксплуатации Ан-24.