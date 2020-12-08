«Я привился “Спутник V”. Утром стало плохо»

08.12.2020, 5:12, Разное

Онлайн о реакции организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19.

7 декабря. Вечер. Слабость прошла

Температура: 36,6.

День, начавшийся с ломоты и головной боли, заканчивается вполне неплохо. Даже слабость прошла. Занимаюсь привычными делами: читаю книги детям, веду рабочую переписку. На все есть силы. Если завтра проснусь бодрым, буду считать, что риск был оправдан.

Но за ночь все может измениться. Вчера вечером мне тоже казалось, что обойдется без побочных эффектов.

19:21, сегодня

7 декабря. Вечер. Спал почти 11 часов

Температура: 36,5.

Спал почти 11 часов (встал в 10:55) и к 19 часам вновь хочу спать. Однако кроме слабости и тянущей боли в месте укола – никаких болезненных признаков. Ощущение, что завтра буду в порядке.

Врач предупреждал, что побочные действия могут длиться 2-3 дня, но, судя по тому, что температура отступила и головная боль не возвращается – справлюсь раньше.

Концентрация вернулась, смог поработать.

Кстати, кроме тех побочных проявлений, с которыми столкнулся я (температура, слабость, озноб и боль в месте укола), у пациентов фиксируются и другие: боль в горле, насморк и повышение пульса.

Статистически шанс столкнуться с побочками невелик:

— Повышение давления и учащение пульса встречалось — менее, чем у 1% пациентов

— Насморк и боль в горле — у 1,5%

— Боль в месте введения вакцины — у 4,7%

— Озноб (или жар), повышение температуры, головная боль и ломота — у 5,7% пациентов

— Слабость и тошнота — у 10%.

16:20, сегодня

Мой возраст и вес

Возраст: 29 лет.

Вес: 70 килограммов.

Хронические заболевания: бронхиальная астма.

16:14, сегодня

7 декабря. День

Температура: 37.

16:00. «Нурофен», кажется, перестал действовать. Температура вернулась к 37, но пока не ползет выше. Возвращается и боль в плече, в которое ставили укол — бонусом отдает под лопатку.

Самое паршивое (раз уж голова не болит), что невозможно собраться с мыслями. Нужно редактировать текст, но я никак не могу сконцентрироваться на нем. Со мной очень редко такое бывает. Тем, кто решит привиться, нужно быть готовым отложить все дела минимум на сутки после укола.

15:09, сегодня

7 декабря. Утро. Головная боль. Не могу встать

7:00. Жена говорит, что ночью у меня явно была высокая температура. Не мерили — просто был горячий. Я не могу встать. Голова раскалывается. Слабость. Засыпаю еще раз.

За утро я трижды просыпаюсь, смотрю в Telegram сообщения с работы и тут же засыпаю назад. Отвечать кому-то нет сил. Со мной такого не бывает: обычно я «подрываюсь» по будильнику.

Наконец, в 10:55 все-таки встаю. Температура невысокая, всего 37, а голова болит так, будто у меня тяжелое похмелье. Смотрю в выданную при вакцинации памятку:

«У 10% пациентов возможна слабость и недомогание, у 5,7% – озноб и повышение температуры, у 4,7% – боль, зуд и отек в месте введения вакцины».

Шанс собрать все три этих побочных эффекта — невысокий. Но я справился.

«Нурофен» снимает головную боль. Остается только дикая усталость и по-прежнему зудящее плечо.

Бывают такие дни, которые надо просто пережить.

15:08, сегодня

7 декабря. Ночь

Засыпаю. Ночь проходит в бреду. Я понимаю, что постоянно ворочаюсь и разговариваю во сне.

15:07, сегодня

6 декабря. Вечер. Озноб

Ощущения сразу после прививки: «И это все?» Даже место укола не болит. Вакцину мне поставили около 10:00. До 20:00 хожу бодрый, как обычно. Раз пять за это время ловлю себя на мысли: «И чего люди боятся? Даже если она бесполезна — последствий-то никаких».

Ага, конечно.

Первые симптомы появляются вечером: сначала – тянущая боль в плече. Со временем она усиливается: кажется, будто плечо раздувается. К 22:00 я чувствую, что кожа вот-вот лопнет. Задеть место укола – невозможно: даже от легкого прикосновения хочется кричать. Успокаиваю себя тем, что в школе после прививок были подобные ощущения: «И ничего – никто не умер», – говорю себе.

К 23:00 появляется озноб. Спастись под одеялом невозможно – все равно холодно. В теплый душ нельзя — врач запретила мочить место укола. При этом температуры нет. Всегда думал, что температура и озноб как-то связаны между собой, но Google говорит, что при инфекционном заболевании одно может существовать без другого.

Так, стойте. Что значит при инфекционном заболевании?

В голове тут же всплывает диалог с медсестрой после укола: «Если есть антитела, то введение вакцины может вызвать выраженную картину заболевания». Эй-эй, то есть я, может быть, переносил ковид бессимптомно, а теперь прочувствую его во весь рост? Почему вы не сказали мне сдать тест на антитела?!

15:06, сегодня

Привитым выдают сертификат. Фотография

15:04, сегодня

Привился утром 6 декабря. Как это было

6 декабря утром спецкор «Новой» Иван Жилин привился российской вакциной против COVID-19. На прививку он записался через сайт мэрии Москвы. Укол сделали за пять секунд, еще полчаса после укола надо было наблюдать за своим самочувствием — неприятных ощущений не было. Утром на редакционной планерке Иван сказал о плохом самочувствии — сильная головная боль, небольшая температура. «Новая» открывает онлайн, в котором раз в три часа наш спецкор будет сообщать о том, как его организм реагирует на новейшую российскую вакцину «Спутник V».