Мнение: Всепроникающая державная мова

08.12.2020, 4:58, Разное

Что говорили о Крыме в России в 2012 году. Мой пост от ноября 2012 (!) года про Крым (до известных событий еще почти полтора года, ничто как бы не предвещает).

“Еще раз о Крыме

В одном из своих летних постов я задавал вопрос читателям – правда ли, что в Крыму якобы стало очень некомфортно из-за “ползучей украинизации” – то есть из-за того, что кругом звучит украинская речь? Тогда, помнится, большая часть комментаторов поспешила мои опасения развеять – мол, ничего страшного, всё клевета, Крым по-прежнему “русский” в плане речи.

Однако вот, спустя несколько месяцев, неожиданно пришло подтверждение самых худших опасений от весьма уважаемого мною А.Храмчихина – одного из лучших в стране военных экспертов:

“Посещение Украины, причем самой его русской части — Крыма, производит непростое впечатление. Собственно, вообще непонятно, как там может жить русский человек. Только от всепроникающей державной мовы можно либо утопиться (повеситься, застрелиться, ненужное зачеркнуть), либо бежать без оглядки в Россию”

http://russlife.ru/allday/day/20121113/read/ostrov-krym/

Вот так-то, господа. Все-таки да – “всепроникающая державная мова”.

Любопытно перечитывать старые записи. А то меня тут в основном обвиняет наша украинско-патриотичная часть комментаторов – дескать, я один говорю о том, что на Украине начали гнобить русский вовсе не “в ответ на российскую агрессию”, а задолго до 2014 года, когда никакой агрессией еще и не пахло. Я будто бы всё придумываю, а на Украине “на самом деле” русский цвел, пах и процветал…

Интересно еще и то, что ссылка из поста 2012 года УЖЕ никуда не ведет. Вот вроде был отличный журнал, там писали очень интересные авторы… и ничего. “Ничего не осталося, лишь тоска да печаль”. У меня, кстати, была полная подборка бумажных журналов “Русская жизнь”, я их покупал все, за все годы – тоже все выкинул при каком-то переезде. Так что – ни в бумаге, ни в интернете… Как будто и не было никакого журнала. Очень досадно.

А завтра накроются сервера ЖЖ – и все эти наши журнальчики, со всеми “интереснейшими комментариями”, тоже пропадут, как и не было никогда. Настраивает все это на философский лад…