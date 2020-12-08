Коронавирус привел к появлению тысячи новых слов в немецком языке

08.12.2020, 4:38, Новости дня

В связи с пандемией коронавируса в немецком языке появились около одной тысячи новых слов, сообщается на сайте института немецкого языка имени Лейбница (IDS).

Так, в немецкий язык вошли, к примеру, слова «Corona-Party» («корона-вечеринка»), то есть вечеринка во времена коронавируса, на которой должны соблюдаться правила гигиены, «Lockdown light» («ограниченный карантин») – ограничение социальной жизни, связанное с закрытием организаций и заведений, «Geistermodus» («призрачный режим») – проведение мероприятий, например спортивных состязаний, без присутствия зрителей на трибунах, передает РИА «Новости».

Среди новых слов также оказались «AHA-Regel» («правила АХА») – правила поведения при коронавирусе, которые включают в себя соблюдение дистанции (Abstand), гигиены (Hygiene) и ношение защитной маски (Alltagsmaske)», а также «Corona-Sex» («корона-секс»), что означает как сексуальные контакты с использованием защитных средств от COVID, например защитных масок, так и контакты, «для которых в ходе пандемии коронавируса нужно иметь больше времени и возможностей».

Ранее сообщалось, что отделения интенсивной терапии в клиниках Германии могут оказаться перегружены из-за притока пациентов с COVID-19.

Напомним, 26 ноября канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Германии до 20 декабря и пролонгации ограничения социальных контактов до начала января. Она также анонсировала закрытие горнолыжных курортов в ЕС на зимние каникулы. Меркель допустила начало новой волны коронавируса в Германии. Позже канцлер объявила о продлении карантина в Германии до 10 января.