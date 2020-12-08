Мнение: О болезненном унижении Владимира Путина

08.12.2020, 4:30, Разное

И ведь снова – на ровном месте! Причём, когда… Как раз в момент, когда вся страна в едином порыве готовится к исторической пресс-конференции нынешнего президента России Владимира Путина, где надо показывать всевозможные достижения, получить такой вот унизительный сюрприз. В той самой сфере, которая осталось чуть ли не единственным предметом для гордости у патриотически настроившихся россиян.

Одно слово – супостаты. Нет для них ничего святого!

По свежим данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), крупнейшие российские компании теряют свои позиции на глобальном рынке поставок вооружений и техники. По итогам 2019 года лишь две из них вошли в топ-25 крупнейших поставщиков вооружения в мире, заняв в сумме 3,9% мировых продаж, несмотря на то, что спрос на оружие в мире растёт, и совокупные поставки за прошлый год выросли на 8,5%, до 361 млрд долл. Годом ранее в топ-25 было три российских компании с общей долей в 8,6%.

Концерн «Алмаз-Антей», производящий в том числе установки С-300, С-400 и С-500, а также ЗРК «Бук», потерял 2% продаж. С общей выручкой в 9,47 млрд долл. крупнейший в РФ разработчик систем ПВО и ПРО откатился с 12-го на 15-е место в рейтинге SIPRI. Объединённая судостроительная корпорация лишилась 4% выручки и опустилась на последнее место в топ-25 с продажами вооружений на 4,5 млрд долл. Но главной головной болью для российского ВПК становится авиастроение. Продажи военных самолётов Объединенной авиастроительной корпорации в 2019 году рухнули на 1,3 млрд долл., или 23%. В результате ОСК, занимавшая в прошлом году 17-е место в списке крупнейших мировых поставщиков, вылетела из топ-25, заработав за год 4,19 млрд долл. По сравнению с 2017 годом спад продаж ВиВТ у крупнейших компаний России достиг 35%.

Западные аналитики указывают, что на финансовые результаты существенно влияют американские #санкции против российской оборонки. Все потерявшие свои позиции компании входят в те или иные санкционные списки, что ограничивает их возможности по торговле оружием за доллары и евро. Приходится исхитряться: иногда используются расчёты в местной валюте страны-покупателя, иногда, как в случае с Индонезией, бартер.

Естественно, российские эксперты с оценками SIPRI дружно не согласны. Говорят, мол, шведы занижают результаты. Странное дело, но когда тот же самый институт по той же самой методике публиковал информацию о росте экспортных поставок российских вооружений ведущими компаниями, никаких претензий к расчётам не было. Впрочем, тогда Россия спокойно торговала с миром за доллары. А вот теперь, по данным Госдепартамента на начало 2019 года, #США удалось заблокировать 20% сделок Рособоронэкспорта на общую сумму 3 млрд долл.

Ещё один аспект – торговля в кредит. Например, по итогам 2018 года дебиторская задолженность на балансе «Рособоронэкспорта», включающая в том числе долг за поставленные, но не оплаченные вооружения, достигла 812,9 млрд руб. или 13 млрд долл. в пересчёте по тогдашнему курсу. Это сопоставимо с годовым объёмом экспорта российского оружия (порядка 15 млрд долл.). По свидетельству источников, «в этой истории ещё лежат деньги, которые были реально заплачены, но зависли в банках в силу того, что они под санкции попали, и их уже не вытащить». Возможно, в SIPRI учитывают и этот момент.

В любом случае экспорт российских вооружений в стоимостном объёме не растёт, оставаясь в диапазоне 13-15 млрд долл. с 2014 года, когда против страны были введены первые санкции. С учётом роста мирового рынка, снижение долей более чем закономерно. Хотя советникам по оборонке проще кричать про унизили, а не признавать глобальные геополитические ошибки.

Меж тем, российский ВПК – священная корова и предмет гордости для Владимира #Путин­а и его симпатизантов. Его внешние успехи как бы оправдывают внутренние проблемы: «зато мы делаем ракеты» © и «не смешите наши Искандеры».

А чем теперь будет оправдываться униженный президент?