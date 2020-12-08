Мнение: Байден разминается?
08.12.2020, 3:46, Разное
В Таганроге обокрали суперсамолет.
Вот этот, про который ролик. Сколько гордости в голосе диктора! Но против вероломства жуликов самолет оказался бессилен…
Ил-80, известный как «самолет Судного дня» или «воздушный командный пункт», перегнали в Таганрог для прохождения технического обслуживания. Самолет стоял на стоянке. По всей видимости, на охраняемой…. Но какие-то супостаты пробрались к самолету, вскрыли люк и утащили 39 блоков и пять плат радиостанций…. Утащили вместе с секретами…
А ведь Байден еще даже в должность не вступил. То ли еще будет, когда пройдет инаугурация… Как бы не пришлось вспоминать добрым словом Обаму….
На снимке: Ил-80 в небе над Москвой. Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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