 

Мнение: Байден разминается?

08.12.2020, 3:46, Разное

В Таганроге обокрали суперсамолет.

Вот этот, про  который ролик. Сколько гордости в голосе диктора! Но против вероломства жуликов самолет оказался бессилен…

Ил-80, известный как «самолет Судного дня» или «воздушный командный пункт», перегнали в Таганрог для прохождения технического обслуживания. Самолет стоял на стоянке. По всей видимости, на охраняемой…. Но какие-то супостаты пробрались к самолету, вскрыли люк и утащили 39 блоков и пять плат радиостанций…. Утащили вместе с секретами…

А ведь Байден еще даже в должность не вступил. То ли еще будет, когда пройдет инаугурация… Как бы не пришлось вспоминать добрым словом Обаму….

На снимке: Ил-80 в небе над Москвой. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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