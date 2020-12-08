 

Санду решила обсудить с Россией утилизацию боеприпасов в Приднестровье

08.12.2020, 3:44, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзбранный президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении возобновить переговоры с Россией по утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье.

«Я подтвердила, повторила позицию Республики Молдова, которая таковой была всегда. Позиция, которую повторила Российская Федерация по этому вопросу, также не нова. <…> Есть разница во взглядах Молдавии и России. И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. <…> Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог [с Россией] по поводу утилизации боеприпасов», – приводит слова Санду ТАСС.

«Нахождение этих боеприпасов на территории Молдовы очень опасно. Тогда министр [обороны Сергей] Шойгу сказал, что они открыты для обсуждения вопроса по утилизации боеприпасов или их вывозу», – уточнила Санду в интервью телеканалу «ПРО ТВ».

Ранее Санду заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию. В Кремле предположили, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе. Действующий президент Молдавии Игорь Додон пообещал не дать Санду «разморозить» конфликт в Приднестровье.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / На поддержку семей с детьми в РФ выделили более 1,5 трлн рублей

04.12 / Суд лишил русский язык статуса регионального в Одесской области

03.07 / Путин указал на важность запрета на отчуждение российских территорий

13.10 / Презентация смартфонов Huawei Mate40 назначена на 22 октября

10.07 / Песков рассказал об активной работе зарубежных разведок в России

02.09 / Биган предупредил о «значительных последствиях» вмешательства России в Беларуси

29.06 / Жертвами нападения террористов в Карачи стали семь человек

07.07 / Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали восемь российских оккупантов – штаб ООС

27.07 / Биткоин вырос до двухмесячного максимума

30.11 / Коронавирус загоняет французов в нищету

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска