 

Власти Индии исключили связь неизвестной болезни с коронавирусом

08.12.2020, 3:44, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗагадочная болезнь, вспышка которой началась в городе Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, не связана с пандемией коронавируса, сообщил Долла Джоши Рой, инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари.

«До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие (у заболевших) COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи», – приводит слова инспектора РИА «Новости».

Рой отметил, что районы, где зарегистрированы случаи болезни, находятся в «психологическом кризисе», власти пытаются справиться с паникой среди населения посредством эффективной коммуникации.

По его словам, власти все еще пытаются установить причину заболевания. Заболевшие прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, однако выяснилось, что болезнь не связана с COVID-19. «Мы подозреваем загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами», – сказал Рой.

Накануне стало известно, что в Индии зафиксирована вспышка неизвестной болезни, в результате более 350 человек были экстренно госпитализированы, один скончался. У обратившихся за помощью к врачам оказались одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь. Пытаясь определить источник заболевания, власти провели проверку более 57 тыс. домов. Были проверены источники питьевой воды, в том числе на наличие тяжелых металлов, но какой-либо аномалии обнаружено не было.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Наезд на курсанток в Киеве. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии

30.06 / NTD – пандемия коронавируса оживила экотуризм и пешие прогулки

07.09 / Jeep представил возрожденный внедорожник Grand Wagoneer

29.06 / Тренер “Реала” Зидан: судьба титула решится в последнем матче

07.09 / Уйба наградил бывшего начальника вертолетной площадки села Ижма

07.10 / Два иностранца пытались создать в Украине ячейку международной террористической организации – СБУ

17.11 / Путин дал поручение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

15.09 / Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

08.08 / Таскавший Яценюка по Раде экс-депутат Украины оскорбил жителей Киева

04.11 / Le Monde – в обсуждении «сложных» тем французские учителя делают ставку на рациональное мышление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска