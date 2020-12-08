Великобритания и ЕС зафиксировали ключевые разногласия

08.12.2020, 3:44, Новости дня

Евросоюзу и Великобритании не удалось устранить ключевые разногласия в ходе переговоров о формате будущих отношений и свободной торговле, говорится в совместном заявлении по итогам разговора премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы сошлись во мнении о том, что условия для подписания итогового соглашения не выполнены из-за сохраняющихся существенных разногласий по трем ключевым темам: обеспечение равных условий игры, правила рыболовства и урегулирование споров», – приводит текст документа ТАСС.

В совместном заявлении также указано, что переговорщики Великобритании и ЕС в ближайшие дни подготовят предложения по устранению противоречий, которые стороны обсудят в Брюсселе «в ближайшие дни».

Накануне источники в британском правительстве сообщили, что сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании, однако переговоры о формате будущих отношений и свободной торговле могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки. При этом ЕС требует, чтобы в Великобритании действовали те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе, в таком случае Лондону придется соглашаться с нормами ЕС, а не определять собственные.

Напомним, Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.