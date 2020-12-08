Мнение: Кладу партбилет на стол

08.12.2020, 3:10, Разное

Леонид Волков, верный оруженосец Навального, сегодня написал целую статью про “конспирологов”, в качестве главного примера оных обличая негодяев, кои смеют не верить в полеты американцев на Луну. Все-таки Волков – это такой “теневой Суслов”: у него вышла типично, как это раньше называлось, “установочная статья”: такие раньше публиковались в “Правде”, и в них “разъяснялось”, почему те или иные отклонения от “генеральной линии партии” – это не какие-то там безобидные кривляния или шуточные закидоны, а ПРОИСКИ ВРАГОВ, и почему к отклонистам надо применять самые суровые меры пролетарской бдительности вплоть до расстрела на месте. То есть спец по агитпропу сначала выдавал установочную статью, а потом по ней людей начинали пачками выгонять сначала из партии, потом с работы, из вузов, ссылать или просто бросать в тюрьмы. Слава богу, пока что у Волкова руки в этом смысле коротки – но аналогия напрашивается.

А я тем временем, похоже, нащупал еще более скандальную тему, чем даже “американцы на Луне”; такую, что даже заикнуться по ней “в неправильном духе” означает немедленно положить партбилет на стол и отправиться на Колыму искупать грехи ударным трудом. Пока еще вирутально – на интернетную колыму… Но это ЕРЕСЬ, ересь такая… Я даже сам себе не верю, что могу решиться что-то сказать об этом, отличное от Линии Партии. Может, не надо?

Нет, сейчас я соберусь с духом. Вот сейчас!

Собственно, на идею меня натолкнул тот самый, богатый идеями ролик “Дождя” с дебатами Навального и Чубайса 5-летней давности. Не зря его скрывали от непрогрессивной общественности! И вот было там одно высказывание Чубайса… Я его услышал – а потом (благо сейчас именно 2020-й, мы несказанно обогатились опытом пандемии чудовищного ковида) вдруг соотнес слышанные ранее факты с нынешним крайне плачевным положением во всем мире по поводу маленького наглого вируса в короне…

В общем, я почти уже готов сжечь все мосты и назвать слово… даже два. Эти слова – арбидол и кагоцел (о, я сделал это!) Как раз слово “кагоцел” произнес Чубайс (это, оказывается, тоже продукция Роснано – я не знал) – и именно по поводу кагоцела еще до эфира и встречи с Навальным Чубайса при входе в студию пытался потроллить сотрудник “Дождя” Павел Лобков (через 5 лет он объявит о своей нетрадиционной ориентации, тогда это еще было секретом).

В общем, все мы давно и непреложно знаем, что и кагоцел, и арбидол – это так называемые “фуфломицины”, что это “лекарства, которые ни от чего не лечат”, не прошедшие положенные испытания, полная ерунда, чушь, на них наживаются путинские ушлые министры типа Голиковой и Христенко (странно, что их еще не посадили вместе с Улюкаевым). И это все про них изложено прямым текстом прямо в русской Википедии – любой может прочитать. Я лично, кстати, никогда не покупал ни того, ни другого – поскольку я в лекарства вообще верю мало – а тут еще и такая убойная критика.

Но! Вернемся к нашей “пандемии”. Уже многие пытливые умы обратили внимание, что медицинская мысль мировой фармы в отношении ковида весь этот год как-то странно перекошена: все наперебой делают вакцины “от ковида” (в разработке на той или иной стадии готовности в мире уже есть чуть ли не 150 вариантов) – и при этом почти никто не занимается поиском ЛЕКАРСТВА от него же. Почему такой явный акцент на вакцинировании versus лечение – при том, что, как известно, никакого лечения до сих пор нет?

И вот я обращаю внимание, что – как написано в той же Вики – и арбидол, и кагоцел изначально делались именно как антивирусные препараты. То есть – это была работа в “слепом пятне” БигФармы. Возможно, конечно, “русские скоты с руками из ж… сделали фуфло для распила бабла” – как нам, собственно, и сформулировали уже давно все и из всех стволов. Я бы согласился, раз уж так говорят Авторитеты от Мировой Медицины (как я, собственно, и делал без особых сомнений все эти годы), если бы… Если бы Авторитеты не подмочили так сильно свой авторитет в ходе нынешней “чудовищной пандемии”, продемонстрировав свою полную беспомощность и некомпетентность (что говорить, если в США, “стране с самой лучшей медициной 21 века”, вотчине БигФармы, самая высокая в мире смертность от ковида?)

Новые ассоциации заставляют как-то по-новому взглянуть на разработки отечественных “фуфломицинов”. А может, они не такие уж “фуфло-“? Что, если мы имеем дело на самом деле с масштабной, всемирного охвата, кампанией дискредитации перспективных разработок? Ведь в том, что все эти организации способны действовать во всемирном масштабе, заставляя правительства совершенно разных стран чуть не одновременно производить синхронные (и крайне сомнительные) действия – мы уже все не раз убедились.

Может быть, Чубайс был не так уж неправ, когда он 5 лет назад в безнадежном рывке пытался что-то там лепетать в защиту своего кагоцела – под нарочитый хохот Навального и Павла Лобкова?

К чему это я? К тому, что нам из 2020 года видно с непререкаемой ясностью: попытки делать антивирусные препараты широкого спектра действия для массового применения – это был – и есть – самый что ни есть передний край науки в 21 веке. Собственно, учитывая невероятные последствия 2020-го для мировой экономики – важнее этого просто нет ничего. Если бы препараты БЫЛИ – это бы сэкономило миру реально триллионы долларов.

Так может, их просто загнобили – поскольку их делали не от тех людей, не от тех кампаний и не в той стране, в какой НАДО? Или (совсем уж конспирология!) – русские дурачки с еврейскими фамилиями в своем мировом захолустье делали сдуру вообще НЕ ТО, что НАДО было делать? Вступили на запретную территорию? Мы же помним, сколько было попыток с самого начала 21 века запустить какую-нибудь “мировую пандемию”. Причем во ВСЕХ случаях – именно ВИРУСНУЮ пандемию. Коровье бешенство, птичий грипп, свиной грипп, атипичная пневмония… какие вам там антивирусные препараты, да еще широкого спектра действия? Вы что, с ума сошли?!

Вот такой вот кагоцел. Страшно, конечно, такое говорить. Но приходится.