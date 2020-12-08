 

Пашаев заявил о готовности Ефремова «продать жену»

08.12.2020, 2:50, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскритиковал своего бывшего подзащитного и рассказал, что тот якобы очень сильно боялся попасть в тюрьму и был даже готов «продать жену».

«Когда нет для человека святого ничего – это самое страшное. Я никогда не говорил, вынужден буду говорить… Он мне говорил, что даже жену готов отдать, жену, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину. Я вам это под камерой говорю. Если это не так – пусть подает в суд, я полиграф пройду. Я на каждое свое слово готов пройти полиграф», – передает слова Пашаева «Рен ТВ».

Адвокат уточнил, что это произошло через десять дней. Кроме того, Пашаев утверждает, что он готовил Ефремова к тюрьме и призывал его не бояться. За защиту Ефремова юрист, по его словам, денег не брал.

«Рубля не брал для защиты Ефремова», – сказал Пашаев, пояснив, что должен был получить гонорар за определенный результат.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения он сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.



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