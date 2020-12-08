 

Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

08.12.2020, 2:50, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМеждународный олимпийский комитет (МОК) временно запретил президенту Белоруссии и главе национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры, сообщил глава МОК Томас Бах.

«Международный олимпийский комитет решил временно запретить всем членам руководства (НОК Белоруссии) участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Это относится к президенту НОК Александру Лукашенко, вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК», – сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК, передает РИА «Новости».

При этом санкции против Лукашенко не отразятся на белорусских спортсменах.  «Нет сомнений, что они [белорусские спортсмены] выступят в Токио. Меры приняты против НОК, его конкретных руководителей», – отметил Бах.

В начале ноября ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Позже Евросоюз начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, меры добавятся к уже существующим.

Белоруссия в ответ ввела санкции против ЕС. Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции. 



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