 

«Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока – 2»

08.12.2020, 2:50, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСудно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место достройки газопровода «Северный поток – 2» и направился в Калининград, свидетельствует информация глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

«Академик Черский» с 5 декабря стоял в точке, расположенной рядом с недостроенным участком проекта – ниже датского острова Борнхольм у вод Польши. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника судно развернулось на северо-восток, передает РИА «Новости».

При этом в качестве предполагаемого места назначения судна, согласно данным MarineTraffic, указан Калининград.

В субботу утром судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к предполагаемой точке продолжения строительства газопровода «Северный поток – 2». В тот же день и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.



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