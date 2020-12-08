Мнение: Долина бедности
08.12.2020, 2:44, Разное
Фото из цикла "Долина бедности" Джона Доминиса, на которых показана жизнь в Восточном Кентукки в начале 60х годов.
https://vk.com/feed?w=wall-27725025_349073 – цинк
А это СССР 60х.
Тут праведный либерал возопит "Вы все врете". Вы специально взяли черно-белые фото США и цветные фото СССР и тенденциозно их отобрали.
То есть когда он это делает наоборот, все в порядке. Прекрасные яркие США
и тоталитарный мрачный СССР.
На деле, все конечно же сводится к отбору нужных фотографий и их цветовой палитре.
Источник: Colonel Cassad
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