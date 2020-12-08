Мнение: Долина бедности

08.12.2020, 2:44, Разное

Фото из цикла "Долина бедности" Джона Доминиса, на которых показана жизнь в Восточном Кентукки в начале 60х годов.

https://vk.com/feed?w=wall-27725025_349073 – цинк

А это СССР 60х.

Тут праведный либерал возопит "Вы все врете". Вы специально взяли черно-белые фото США и цветные фото СССР и тенденциозно их отобрали.

То есть когда он это делает наоборот, все в порядке. Прекрасные яркие США

и тоталитарный мрачный СССР.

На деле, все конечно же сводится к отбору нужных фотографий и их цветовой палитре.