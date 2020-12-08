Как проветривать машину, чтобы не заразиться COVID-19?

08.12.2020, 2:36, Разное



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Вирус SARS-CoV-2 передается с мелкими каплями и аэрозолем, которые выделяются при дыхании и разговоре. На их перемещение по салону машины и, соответственно, риск заражения пассажиров, может влиять характер потоков воздуха. Чтобы изучить распространение воздушных потоков в машине, ученые использовали компьютерное моделирование. Авторы исследования провели симуляцию различных вариантов проветривания легкового автомобиля с различными комбинациями открытых окон и использованием системы вентиляции машины.

За основу был взят автомобиль Toyota Prius с водителем и одним пассажиром на заднем сидении со стороны, противоположной водителю. Это максимально возможное расстояние между пассажирами машины, но оно меньше 1,8 метров, рекомендованных американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Симуляция производилась с учетом скорости около 80 километров в час. В ее разных вариантах вирус выделяли водитель или пассажир.

Что показало исследование

«Вождение со всеми закрытыми окнами и включенным кондиционером – определенно худший сценарий, согласно нашей компьютерной симуляции. Лучше всего, если открыты все четыре окна, но даже одно или два открытых окна намного лучше, чем если они все закрыты», – говорит Асиманшу Дас (Asimanshu Das) из Инженерной школы Брауна, соавтор исследования.

Открывание окон – более эффективная мера профилактики COVID-19, чем использование кондиционера, поскольку оно помогает снизить концентрацию вируса в воздухе внутри салона. Однако это не единственный важный фактор: играет роль и то, какие именно окна открыты.

Ученые установили, что если все окна машины открыты, то в салоне образуются два сравнительно независимых воздушных потока с каждой стороны. Поэтому такой режим проветривания потенциально является наиболее безопасным с точки зрения риска заражения, если водитель и пассажир сидят с разных сторон. Вероятность инфицирования водителя немного выше, поскольку воздушные потоки идут в переднем направлении.

Если открыты не все окна, то риски заражения могут оказаться несколько неожиданными, указывают ученые. Например, открытие окон только возле водителя и пассажира – далеко не самый эффективный способ профилактики. Оказалось, что риск инфицирования будет ниже, если открыть окна напротив людей, находящихся в автомобиле. В этом случае воздух попадает в окно, которое расположено за водителем, проходит за пассажиром и выходит через переднее окно.

Ученые подчеркивают, что полностью устранить риск заражения в машине невозможно. С точки зрения профилактики более надежной меры является отказ от путешествия. Кроме того, вентиляция не отменяет необходимости носить маски.