«Важные истории»: Кирилл Шамалов стал миллиардером, купив акции «Сибура» всего за $100

08.12.2020, 2:30, Разное

Издание «Важные истории» выпустило в понедельник расследование о стремительном обогащении молодого бизнесмена Кирилла Шамалова, сына давнего знакомого Владимира Путина, которого издание называет также бывшим зятем президента РФ. Журналисты смогли получить доступ к переписке Шамалова, обнаруженной в интернете австралийским хакером Троем Хантом в 2019 году.

Сразу после свадьбы бизнесмен всего за $100 приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза Kylsyth Investments Ltd.

Сделка обошлась Шамалову в 3,8 млн раз дешевле рыночной стоимости.

Позже другая фирма Шамалова купила на средства кредита Газпромбанка 17% акций «Сибура» (рыночная стоимость в 2014 году — примерно 80 млрд рублей). Тогдашний муж Тихоновой стал вторым по величине акционером «Сибура» (и самым молодым миллиардером России), а за полгода до развода в 2018 году лишился крупного пакета акций в компании.

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В 2015 году «Сибур» начал привлекать средства на постройку «Запсибнефтехима» — крупнейшего нефтехимического комплекса в России.

Тогда Владимир Путин одобрил выделение $1,75 млрд «Сибуру» из средств, предназначенных для покрытия дефицита пенсионного фонда.

По данным «Важных историй», руководитель Российского фонда прямых инвестиций «по дружбе» делился с Шамаловым секретными документами и информацией о сделках РФПИ (фонд также участвовал в финансировании «Запсибнефтехима»).

Кроме этого, издание утверждает, что бизнес-партнер Шамалова Олег Шарыкин пытался передать президенту Путину письмо. В письме он просил защиты от преследования со стороны ФСБ и Следственного комитета РФ и помощи для его компании «Керамические технологии». После этого сам Шарыкин встретился с Сергеем Кириенко и руководством «Росатома».

Супруга Шамалова также пыталась пролоббировать интересы своего фонда «Иннопрактика» через мужа. В частности, она, по данным «Важных историй», просила Шамалова рассмотреть возможность совместного проекта ее фонда с «Сибуром».

Примерно 2012 году Шамалов с супругой построили дом неподалеку от резиденции Путина в Ново-Огареве. Общая стоимость работ по возведению и отделке оценивается 630-710 млн рублей. Также пара приобрела за 4,5 млн евро замок во Франции (Биарриц), который ранее принадлежал владельцу Volga Group, президенту ХК СКА и председателю экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты Геннадию Тимченко. Сделка состоялась в 2013 году, когда Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект о запрете на иностранные активы для чиновников в целях нацбезопасности.