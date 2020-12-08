 

Рената Литвинова заболела COVID-19

08.12.2020, 1:56, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАктриса Рената Литвинова сообщила, что у нее выявлена коронавирусная инфекция. Она призналась, что теперь боится еще больше за всех «возрастных любимых».

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой – как важно беречь друг друга, – я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых – за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», – написала актриса в своем Instagram.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

  

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом за последние две недели в РФ больше всего увеличивается среди работников промышленности, торговли, транспорта и госслужащих.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.



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