Москва отреагировала на заявления Запада о непризнании выборов в Венесуэле

08.12.2020, 1:56, Новости дня

Выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы были проведены в соответствии со стандартами прозрачности и демократии, серьезных нарушений не выявлено, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из Российской Федерации, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно- эпидемиологической безопасности. Серьезных нарушений не выявлено», – сказано в заявлении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

«Заявления о непризнании результатов венесуэльских выборов со стороны отдельных правительств, которые несмотря на имевшиеся приглашения отказались направить наблюдателей в Венесуэлу, свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан, пришедших на избирательные участки и в соответствии с конституцией реализовавших право проголосовать за будущее своей страны», – отметили в министерстве.

Захарова отметила, что те, кто бойкотировал выборы, очевидно, «не готовы к открытому соперничеству посредством участия в демократических процедурах и предпочитают неконституционные схемы борьбы за власть».

Напомним, в Венесуэле проходят выборы в однопалатный парламент. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией». В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.

Европейский союз также не признал итоги парламентских выборов в Венесуэле, поскольку они не соответствовали международным демократическим стандартам.