 

Воду в Ялте из-за водного кризиса будут подавать шесть часов в сутки

08.12.2020, 1:36, Разное

На южном берегу Крыма в Ялте вводятся графики подачи воды. Об этом крымские власти сообщили в прямом эфире с заседания оперативного штаба, посвященного проблемам водоснабжения.

По словам министра ЖКХ республики Дмитрия Черняева, Ялта и ее пригород через неделю будут получать воду по три часа утром и вечером. Власти Большой Ялты подготовили специальную техники и емкости для воды, уверил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за неделю в органы власти поступило за неделю 1258 обращений, в которых люди жалуются на срывы графиков, отсутствие давления в сети и ржавую воду.

Также поступают жалобы на многочисленные протечки воды из трубопроводов, которые не всегда устраняются оперативно. В десятке сел, которые остались без воды, власти срывают ее завоз, рассказал Аксенов. Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заверил, что в ближайшее время ситуация с заводом воды в села нормализуется.

Глава республики сообщил, что подача воды в Симферополь из Тайгановского водохранилища в районе Белогорска будет прекращена. Жителям Белогорского района самим может не хватить воды, зимой трубы могут замерзнуть, пояснил Аксенов.

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Летом в Крыму проложили 15 линий трубопровода протяженностью более 900 км. Спустя небольшое время после запуска нового водопровода обнаружился брак, власти зафиксировали многочисленные протечки, по разным оценкам от 25 до 40%.

Как сообщала и.о. главы администрации города Янина Павленко, в двух водохранилищах Ялты в водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды — 17% от общего объема. В качестве альтернативы власти предлагают использовать артезианскую воду и строительство опреснительных установок.

Ранее ограничения подачи воды были введены в Симферопольском и Бахчисарайском районах, а также на северных и на западных территориях Крыма. Неделю назад стало известно, что в основных водохранилищах полуострова остался только десятая часть воды от нормы.

Надежда Исаева
Специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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