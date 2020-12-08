Правоохранители задержали третьего фигуранта дела об убийстве столичного музыканта Деревянко

08.12.2020, 1:32, Новости дня

Правоохранители Киева установили причастность третьего фигуранта к убийству известного музыканта Александра Деревянко. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

31-летний киевлянин помогал двум сообщникам в сокрытии убийства, целью которого было завладение имуществом. Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты. Его задержали.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов преступления со следами, похожими на кровь.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 396 Уголовного кодекса “сокрытие преступления” и ч. 3 ст. 185 “кража”. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

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По данным издания “Страна”, преступление совершили 31-летний уроженец Луганска и выпускник следственного факультета Луганского института внутренних дел Юрий Туманский и 35-летний фитнесс-тренер Денис Мамедов, который брал уроки игры на гитаре у жертвы.

Последний якобы задушил Деревянко во время одного из уроков.

“Причем душил как руками так и грифом гитары. Затем он вместе с Юрием упаковал труп в полиэтилен, чтобы не было запаха, и тайком вывез в гаражный кооператив в Борисполе. Но залить бетоном тело не успели… После убийства злоумышленники выкрали из квартиры музыканта на улице Мазепы ценные гитары и правоустанавливающие документы на две квартиры. Они собирались подделать дарственные от имени Деревянко и перепродать квартиры, а деньги присвоить”, – пишет “Страна”.

По данным издания Vgorode, Мамедов работал фитнес-тренером в сети популярных спортклубов Sport Life.

Деревянко было 65 лет. Он работал со многими украинскими звездами. Об исчезновении музыканта стало известно 22 ноября.

Убийцы пытались спрятать труп мужчины в Киевской области. Они замотали тело убитого в пленку и вывезли в один из гаражных кооперативов, где собирались залить тело в бетон.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

6 декабря суд арестовал подозреваемых.