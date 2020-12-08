 

1+1 – украинцам стоит ждать вакцину от коронавируса в лучшем случае в середине весны

08.12.2020, 1:28, Новости дня

Вакцину от коронавируса на Украине стоит ждать в лучшем случае в середине весны 2021 года. Как передаёт «1+1», вакцинировать в первую очередь планируют медиков, педагогов, полицейских, пенсионеров, а также людей с хроническими заболеваниями.

Вакцина от COVID на Украине будет в лучшем случае в середине весны. По словам министра здравоохранения, Украина подготовила все необходимые документы, чтобы получить 8 миллионов доз по условиям глобальной инициативы «Ковакс», которая бесплатно разделит вакцину между самыми бедными странами. У нас вакцинировать должны прежде всего медиков, педагогов, полицейских, людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Вместе с тем правительство заложило в бюджет на следующий год почти 2,5 миллиарда гривен для закупки вакцин у разных производителей. По самым оптимистическим прогнозам, старт вакцинирования на Украине может начаться летом 2021 года.

МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр охраны здоровья Украины: Когда вакцина появится, когда она начнёт поставляться, в том числе и на коммерческий рынок, мне кажется, скорее всего, она появится и на Украине либо в аптеках, либо в частных больницах, то есть она точно появится тут.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2020 года. 

 



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