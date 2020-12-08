 

Трамп собрался запретить экспорт вакцины до обеспечения всех граждан США

08.12.2020, 1:02, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен отдать распоряжение о запрете предоставления американской вакцины от коронавируса другим странам до обеспечения препаратом всех граждан США, сообщил телеканал Fox News.

По словам источников телеканала, Трамп, «как ожидается, подпишет во вторник исполнительный указ, который обеспечит для всех американцев доступ к вакцине от коронавируса прежде, чем правительство США начнет помогать другим странам». Телеканал отмечает, что республиканец на встрече с представителями фармацевтической отрасли в Белом доме заявит о том, что борьба с пандемией в США должна иметь приоритетное значение, передает ТАСС.

Кроме того, источники телеканала из числа американских чиновников утверждают, что предоставление властями США вакцины другим странам может начаться в конце весны 2021 года или в начале лета при условии, что в США будут «вакцинированы те, кто хотел».

На прошлой неделе среднее суточное число умерших с подтвержденным результатом теста на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) в США превысило 2 тыс. человек.



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