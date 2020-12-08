 

Мэр Белгород-Днестровского нашел у себя в кабинете скрытые камеры

08.12.2020, 0:38, Новости дня

Мэр Белгород-Днестровского (Одесская область) Виталий Граждан сообщил 7 декабря в Facebook, что в его кабинете обнаружили незаконно установленные скрытые камеры видеонаблюдения.

По его словам, камеры и медиа-сервер к ним нашли во время установки системы охранной сигнализации. Записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации. Всего было обнаружено три камеры – две в кабинете мэра и одна в приемной.

“Нами оперативно был вызван наряд полиции для фиксации правонарушения. Сейчас нам предстоит выяснить период установки скрытых камер и были ли они предназначены для слежки за моими предшественниками или лично за мной”, – добавил Граждан.

https://www.facebook.com/GrazhdanMer/posts/138752814671026

Граждан стал мэром города в этом году, до этого он был депутатом Белгород-Днестровского горсовета предыдущего созыва и возглавлял фракцию партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Предыдущий мэр города – Алла Гинак – ушла в отставку летом 2019 года. И.о. городского головы был секретарь горсовета Виктор Грозов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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