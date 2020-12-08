El Periódico – Мадуро объявил о победе на парламентских выборах

08.12.2020, 0:34, Новости дня

Президент Николас Мадуро объявил о победе Единой социалистической партии Венесуэлы на выборах в Национальное собрание страны после подведения первых итогов голосования, пишет El Periódico. Как отмечает издание, при явке около 31% чависты набрали порядка 67% голосов избирателей. При этом в оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо призывают не признавать результаты парламентских выборов.



Reuters

Несмотря на низкую явку, бойкот со стороны оппозиции и сомнения международного сообщества в легитимности голосования, правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро признало прошедшие в воскресенье выборы депутатов Национальной ассамблеи страны успешными ещё до начала подсчёта голосов избирателей, пишет El Periódico.

«Мы хороним прошлое, зло и жестокость. В данный момент те, кто нанёс столько вреда санкциями, блокадами, попытками военных вторжений, уже в прошлом, уже космическая пыль», — отметил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Преждевременно об успехе Единой социалистической партии Венесуэлы в воскресенье вечером заявил и Мадуро. Как отмечает издание, президент, говоривший так, будто получение депутатами партии, которую он возглавляет, большинства из 227 мест в парламенте — уже свершившийся факт, призвал «тех, кто участвует и не участвует в выборах», сесть за стол переговоров для обсуждения политической и экономической повестки.

При этом глава государства счёл выборы успешными, несмотря на все попытки саботажа со стороны венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо.

«Мы пришли на эти выборы с миром. Были экстремистские секторы, которые хотели их саботировать», — заявил Мадуро в ходе пресс-конференции, на которой также показал «приносящие удачу» часы, которые ему подарил аргентинский футболист Диего Марадона.

В свою очередь, лидер оппозиции Гуаидо, ранее призвавший бойкотировать голосование и не признавать его итоги, назвал события воскресенья лишь «симуляцией выборов», учитывая низкую явку избирателей и отсутствие наблюдателей от Европейского союза или Организации американских государств.

Как пишет El Periódico, на данный момент при подсчёте около 82% голосов партия Мадуро и их союзники получили 67%. При этом, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, явка составила 31%, то есть проголосовать пришли немногим более 5,2 миллионов венесуэльцев. Как отмечает издание, это отражает не только их разочарование как в правительстве, так и в оппозиции, но и опасения жителей страны заразиться COVID-19 на избирательных участках.

«Мы знаем, как выигрывать и проигрывать. Сегодня пришла наша очередь побеждать. Пойте, танцуйте, всегда в маске. 5 января будет установлена новая Национальная ассамблея. Рождается новая эра, в мире и покое. Народ избрал своих новых депутатов», — заявил Мадуро в понедельник утром, вскоре после того, как стали известны первые результаты.