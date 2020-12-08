Radio-Canada – власти Монреаля «эвакуируют» палаточный лагерь бездомных — последней каплей стал пожар

08.12.2020, 0:34, Новости дня

Администрация Монреаля в воскресенье приступила к ликвидации палаточного лагеря для бездомных, возникшего летом неподалёку от центра города, передаёт ICI Radio-Canada Télé. По данным канала, выселение обитателей лагеря пока проходит мирно — чиновники лишь сообщают им, что они должны разойтись по приютам. Как отмечается в материале Radio-Canada, к эвакуации лагеря мэрию подтолкнул пожар, случившийся там в субботу.



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Власти канадского Монреаля принудили обитателей палаточного лагеря, который стихийно возник ещё летом на улице Нотр-Дам к востоку от центра города, разобрать свои палатки и разойтись, пишет ICI Radio-Canada Télé.

Как пишет сайт телеканала, в воскресенье в лагерь в сопровождении полиции прибыли представители канадского Министерства транспорта, которому принадлежит территория лагеря, а также сотрудники Противопожарной службы города Монреаль (SIM) и социальные работники. Чиновники предъявили обитателям лагеря уведомление о срочном выселении и попросили их удалиться в течение суток. «Да, мы действительно здесь для того, чтобы предъявить им уведомление о немедленном выселении. На то, чтобы собрать вещи, им дадут день», — сказала на месте событий глава отделения пожарной профилактики SIM Сандра Лизи.

По данным ICI Radio-Canada Télé, пока власти воздерживаются от применения силы и предупреждают обитателей лагеря о том, что они должны уйти, в устной форме. В городской администрации Монреаля говорят, что не будут спешить и постараются словами заставить жителей палаточного городка отправиться в приюты.

Решение об «эвакуации» обитателей лагеря Нотр-Дам принял временно исполняющий обязанности главы SIM и координатор агломерации Монреаля по вопросам гражданской обороны Ричард Либманн, который уже заявил, что подобный шаг обусловлен соображениями безопасности, говорится в материале ICI Radio-Canada Télé. Как предполагает обозреватель телеканала, «каплей, переполнившей чашу терпения» властей, по всей видимости, стал пожар, который случился в лагере в субботу из-за того, что в одной из палаток использовали для освещения свечи. Несмотря на то что о пострадавших не сообщалось, это событие «не только само по себе было тревожным, но и могло бы стать трагедией, если бы повлекло за собой гибель людей», прокомментировала возгорание в воскресенье мэр Монреаля Валери Плант.

«Учитывая, насколько участились инциденты с применением кустарного отопительного оборудования, а также тот факт, что в лагере без должного надзора используются легковоспламеняющиеся приборы, из-за чего возникает опасность для здоровья и жизни присутствующих там людей, мы пришли к выводу, что безопасность граждан под угрозой, и настолько высокий уровень риска мы допускать больше не можем», — в свою очередь заявил Ричард Либманн. Как подчёркивает обозреватель ICI Radio-Canada Télé, власти и эксперты опасаются, что обитатели лагеря станут всё активнее использовать самодельные отопительные конструкции и различное огнеопасное оборудование по мере наступления холодов.

Мэр Валери Плант в официальном заявлении пообещала, что её администрация сделает «всё возможное, чтобы как можно скорее разместить обитателей лагеря в безопасных местах», приводит её слова ICI Radio-Canada Télé. В администрации Монреаля сообщают, что прибывших из палаточного городка граждан будут готовы немедленно принять сразу несколько приютов, у которых имеется в общей сложности несколько сотен свободных койко-мест. В мэрии также напоминают, что нынешней зимой службы помощи бездомным получат поддержку от властей, благодаря чему у них появится дополнительно 400 койко-мест и 9 пунктов обогрева, пишет сайт канадского канала.

Как отмечается в материале ICI Radio-Canada Télé, хотя в течение воскресенья обстановка в лагере оставалась спокойной, власти пока так и не уточнили, какие меры воздействия планируется предпринять в отношении обитателей, которые решат проигнорировать их требования. Некоторые жители палаточного городка признались корреспондентам канала, что идея о переводе в приюты их не прельщает, поскольку, по их мнению, проблему нужно решать не временными мерами, а предоставлением постоянного жилья.

По словам главы монреальского округа Мерсье-Ошелага-Мэзоннёв Пьера Лессар-Бле, в одном только Монреале в очереди на социальное жильё сейчас стоят 25 тыс. семейств, а у администрации Плант просто не хватает ресурсов для того, чтобы по-настоящему бороться с бездомностью. «Чтобы действительно приняться за эту проблему, чтобы решать её надолго, нам понадобится финансирование из Квебека и Оттавы», — цитирует Лессар-Бле ICI Radio-Canada Télé.

Депутат Национального собрания Квебека от избирательного округа Ошелага-Мэзоннёв Александр Лёдюк (партия «Солидарный Квебек»), комментируя «эвакуацию» лагеря Нотр-Дам, заявил, что такие меры со стороны властей свидетельствуют о «крахе всей системы», а для того чтобы адекватно реагировать на сложившийся кризис, необходимы не только временные шаги, но и структурные меры. «Необходимо резко ускорить строительство и ремонт социального жилья, а также незамедлительно объявить мораторий на выселение граждан в связи с ремонтными и строительными работами», — предложил Лёдюк.